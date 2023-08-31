Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Puluhan Pemuda Saling Serang dengan Celurit di GOR Ciracas

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:38 WIB
Viral! Puluhan Pemuda Saling Serang dengan Celurit di GOR Ciracas
Pemuda Tawuran di Jaktim/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA - Viral di media sosial puluhan pemuda tawuran dengan menggunakan senjata tajam di dekat Gelanggang Olah Raga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur. Tampak dalam video, sekira puluhan pemuda iti mengenakan celana abu-abu membawa celurit panjang namun diserang oleh petasan ketika memasuki sebuah akses jalan di dekat GOR tersebut.

Aksi tawuran tersebut diunggah dalam bentuk video oleh akun Instagram @ciracasinfo. Dalam unggahannya, terlihat pelajar-pelajar tersebut menyeberang jalan di sekitar GOR Ciracas bahkan menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor terganggu.

Kapolsek Ciracas Kompol Agung Ardiansyah mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang resah atas aksi tawuran tersebut. Saat tiba di lokasi, Agung mengatakan, puluhan pelajar tersebut segera melarikan diri dan membubarkan kelompoknya.

"Iya benar. Itu ada tawuran pelajar, mereka langsung bubar saat kita datang karena mendapatkan laporan warga," ujar Agung saat dihubungi, Kamis (31/8/2023).

Agung mengatakan, dirinya beserta anggota lain langsung segera melacak sekolah-sekolah yang berada tidak jauh dari lokasi tawuran tersebut. Ia menegaskan tindakan ini dilakukan guna melakukan pencegahan tawuran ke depannya.

Topik Artikel :
Tawuran Tawuran Pelajar viral
