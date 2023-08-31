MNC Peduli Gelar Pelatihan Desain dan Salurkan Buku kepada Anak-Anak Yayasan KDM Bekasi

BEKASI - MNC Peduli menyalurkan buku dan menggelar pelatihan desain di Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM) di Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (31/8/2023). Hal ini untuk mendorong minat literasi anak-anak dan remaja Indonesia.

Pelatihan desain ini ditujukan terhadap remaja yang ada di Yayasan KDM. Peserta dalam kegiatan kali ini diberikan materi berupa critical thinking yang berkaitan dengan dunia desain.

Mereka juga diberikan materi seputar dunia kerja. Hal ini lantaran peserta yang mengikuti pelatihan merupakan mereka yang akan berhadapan dengan usia kerja.

Sementara, penyaluran ratusan buku bacaan ditujukan kepada anak-anak berusia taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah dasar (SD). MNC Peduli juga memberikan pelatihan menggambar serta mengenalkan ekspresi kepada anak-anak.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo berharap kegiatan ini berdampak signifikan terhadap minat literasi anak. Hal itu agar juga meningkatkan kecerdasan anak-anak.

“Program generasi cerdas anak bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Jessica, Kamis (31/8/2023).