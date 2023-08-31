Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Gelar Pelatihan Desain dan Salurkan Buku kepada Anak-Anak Yayasan KDM Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:49 WIB
MNC Peduli Gelar Pelatihan Desain dan Salurkan Buku kepada Anak-Anak Yayasan KDM Bekasi
MNC Peduli gelar pelatihan desain dan salurkan buku untuk anak-anak Yayasan KDM Bekasi. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - MNC Peduli menyalurkan buku dan menggelar pelatihan desain di Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM) di Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (31/8/2023). Hal ini untuk mendorong minat literasi anak-anak dan remaja Indonesia.

Pelatihan desain ini ditujukan terhadap remaja yang ada di Yayasan KDM. Peserta dalam kegiatan kali ini diberikan materi berupa critical thinking yang berkaitan dengan dunia desain.

Mereka juga diberikan materi seputar dunia kerja. Hal ini lantaran peserta yang mengikuti pelatihan merupakan mereka yang akan berhadapan dengan usia kerja.

Sementara, penyaluran ratusan buku bacaan ditujukan kepada anak-anak berusia taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah dasar (SD). MNC Peduli juga memberikan pelatihan menggambar serta mengenalkan ekspresi kepada anak-anak.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo berharap kegiatan ini berdampak signifikan terhadap minat literasi anak. Hal itu agar juga meningkatkan kecerdasan anak-anak.

“Program generasi cerdas anak bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Jessica, Kamis (31/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893/warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876/mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement