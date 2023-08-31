Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Polisi Kaji soal Pembunuhan Berencana

Rekonstruksi kasus anak bunuh ibu kandung di Depok (Foto : MPI)

DEPOK - Rifqi Azis Ramadhan (23) alias Azis tersangka pembunuhan ibu kandung berinisial SW (43) dan melukai ayah berinisial BA (49) menjalani proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara Jalan Bakti ABRI No. 286 RT 3/8, Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis (31/8/2023).

Tersangka Azis memeragakan 34 adegan dalam rekonstruksi yang turut disaksikan Jaksa Peneliti dari Kejari Kota Depok.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso mengatakan pihaknya dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengkaji dan koordinasi terkait hasil rekonstruksi terbukti dapat dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau tidak.

"Kami masih kaji lagi dan koordinasi dengan JPU-nya ya," ujar Arief kepada wartawan dilokasi.

"Jadi rekonstruksi pada siang hari ini kita laksanakan dengan menghadirkan JPU juga saksi-saksi, intinya untuk membuat lebih terang lagi perkara yang kami tangani," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso usai rekonstruksi.