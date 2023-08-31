Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Polisi Kaji soal Pembunuhan Berencana

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:15 WIB
Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Polisi Kaji soal Pembunuhan Berencana
Rekonstruksi kasus anak bunuh ibu kandung di Depok (Foto : MPI)
A
A
A

DEPOK - Rifqi Azis Ramadhan (23) alias Azis tersangka pembunuhan ibu kandung berinisial SW (43) dan melukai ayah berinisial BA (49) menjalani proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara Jalan Bakti ABRI No. 286 RT 3/8, Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis (31/8/2023).

Tersangka Azis memeragakan 34 adegan dalam rekonstruksi yang turut disaksikan Jaksa Peneliti dari Kejari Kota Depok.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso mengatakan pihaknya dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengkaji dan koordinasi terkait hasil rekonstruksi terbukti dapat dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau tidak.

"Kami masih kaji lagi dan koordinasi dengan JPU-nya ya," ujar Arief kepada wartawan dilokasi.

Sebelumnya, tersangka Rifqi Azis Ramadhan alias Azis (23) yang membunuh ibu kandung berinisial SW (43) dan menikam sang ayah BA (49) memeragakan 34 adegan dalam proses rekonstruksi yang digelar di tempat kejadian perkara (TKP) rumah pribadi Jalan Bakti ABRI No. 286 RT 3/8, Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis (31/8/2023).

"Jadi rekonstruksi pada siang hari ini kita laksanakan dengan menghadirkan JPU juga saksi-saksi, intinya untuk membuat lebih terang lagi perkara yang kami tangani," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso usai rekonstruksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement