HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jenazah Kakek Ditemukan Membusuk di Pamulang, Polisi Duga karena Sakit

Hambali , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:51 WIB
Jenazah Kakek Ditemukan Membusuk di Pamulang, Polisi Duga karena Sakit
Jenazah kakek ditemukan membusuk di sebuah kontrakan di Pamulang. (tangkapan layar medsos)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang kakek berinisial T (72) ditemukan meninggal dunia dengan kondisi sudah membusuk di kediamannya, Jalan Akasia, Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (31/8/23).

Kondisi itu pertama kali diketahui tetangga korban siang tadi. Mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi.

"Ditemukan sama tetangganya di dalam (kamar), sudah dalam kondisi tidak bernyawa," tutur Kapolsek Pamulang Kompol Fiernando Andriansyah.

Saat ditemukan, korban dalam posisi telentang. Tubuh korban yang sudah membusuk membuat aroma menyengat menyebar ke sekitar rumah hingga mengundang perhatian warga.

"Kalau dari perkiraan sudah lebih dari 1 hari," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Polsek Pamulang pamulang Mayat
