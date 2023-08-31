Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Ayah : Sudah Dimaafkan, Harap Dihukum Ringan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:10 WIB
Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Ayah : Sudah Dimaafkan, Harap Dihukum Ringan
Kasus anak bunuh ibu di Depok, sang ayah sudah memaafkan dan harapkan tersangka dihukum ringan. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - BA (49) berharap anaknya Rifqi Azis Ramadhan alias Azis (23) mendapat hukuman ringan. Diketahui Azis membunuh ibunya SW (43) dan juga melukainya.

Ia mengaku sudah mengikhlaskan kejadian yang menimpa istri dan dirinya itu. Ia juga telah memaafkan anaknya yang kini menjadi tersangka.

"Yang sudah tidak ada saya ikhlaskan. Kami semua sekeluarga dari keluarga istri dari keluarga saya semua memaafkan, mengikhlaskan semua ini,"

kata BA saat menghadiri rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di Jalan Bakti ABRI No. 286 RT 3/8, Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis (31/8/2023).

"Yang sudah tidak ada tidak mungkin kembali. Yang masih ada ini justru kita berharap karena anak ini juga punya masa depan," lanjutnya.

Ia juga meminta agar anaknya mendapat hukuman ringan terkait pembunuhan terhadap istrinya. Hal itu karena Azis merupakan penerus usaha keluarganya.

"Saya minta hukuman yang seringan-ringannya karena memang penerus saya. Saya secara pribadi memaafkan, dari sehari setelah kejadian langsung saya maafkan," ucapnya.

BA mengaku biasa saja melihat anaknya mengenakan baju tahanan dengan tangan terborgol menjalani rekonstruksi di rumah yang menjadi lokasi kejadian nahas tersebut. Namun, ia masih berharap pelaku Azis dihukum seringannya dan dapat kembali ke tengah keluarga kecilnya itu.

"Saya berharap dia gimana pun proses hukum harus berjalan. Tapi kan saya berharap anak saya itu dihukum seringan-ringannya. Karena memang masih berharap kembali di tengah-tengah keluarga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement