HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Cengkareng Bentrok dengan Kelompok Ambon, Satu Orang Jadi Korban

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:23 WIB
Warga Cengkareng Bentrok dengan Kelompok Ambon, Satu Orang Jadi Korban
Ilustrasi bentrokan warga di Cengkareng/okezone
A
A
A


JAKARTA- Bentrokan antara warga dengan kelompok Ambon pecah di Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu (30/8/2023) malam.

Kejadian tersebut, bermula dikarenakan adanya aksi pemukulan terhadap salah seorang warga oleh salah satu kelompok.

Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan, kejadian berawal saat seorang warga RW 10 Kelurahan Kapuk berinisial S dipukul di Jalan Pinggir Kali Apuran, S kemudian bertemu dengan pria berinisial P warga RW 06, Kelurahan Kedaung, Kaliangke.

"Kemudian terjadi kesalahpahaman, P memukul S. Karena kejadian tersebut, S memberitahukan kepada kawan-kawannya selanjutnya berusaha mencari P," ujar Hasoloan saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023).

"Karena ada informasi yang simpang siur, akhirnya antara warga RW 010 Kelurahan Kapuk dan warga RW 07 Kelurahan Kedaung hampir terjadi keributan,"lanjutnya.

Namun dia memastikan, peristiwa yang menyebabkan satu orang terluka tersebut berhasil diredam oleh personel Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng yang datang ke lokasi.

Halaman:
1 2
      
