HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Bocil Terekam CCTV Curi Helm Mahal Milik Karyawan di Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:38 WIB
Viral! Bocil Terekam CCTV Curi Helm Mahal Milik Karyawan di Koja
Bocil Curi Helm di Koja/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian helm terjadi di Jalan Cibanteng, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dua pengendara sepeda motor mengambil helm milik pegawai servis komputer yang tergantung diatas motor. Salah satu pelaku adalah anak kecil. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Kejadian ini bermula saat dua pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat melintas motor korban yang terparkir di tempat kerja, kedua pelaku kemudian berhenti dan memundurkan kendaraannya.

Setelah mendekati motor korban, pelaku yang berbadan kecil dan terlihat masih anak-anak bertugas mengambil helm diatas motor. Melihat situasi telah aman, pelaku langsung mengambil helm dan pergi meninggalkan lokasi.

Pemilik helm Arif Fadilah (22) mengatakan bahwa aksi pencurian helm ini terjadi pada saat dirinya sedang menutup toko. Saat hendak pulang menggunakan motor, korban kaget saat helm yang baru saja dibelinya telah hilang.

"Pas tutup toko, saya kan mau laporan. Saya taruh helm di sini, di spion. Biasa saya bawa helm itu. Pas saya ke luar, tiba-tiba lalu sudah enggak ada," ujar Arif saat dikonfirmasi pada Kamis (31/8/2023).

Saat mengetahui helm miliknya hilang dicuri, dirinya langsung memeriksa rekaman kamera CCTV. Menurutnya, helm jenis half face berwarna abu-abu tersebut dibawa dua pelaku yang membawa sepeda motor.

