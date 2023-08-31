Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ibu di Depok, Gelapkan Bisnis Keluarga Rp675 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:37 WIB
Anak Bunuh Ibu di Depok, Gelapkan Bisnis Keluarga Rp675 Juta
Sang ayah mengungkap anaknya yang bunuh ibu kandung gelpakan bisnis keluarga Rp675 juta (Foto: MPI)
A
A
A

 

DEPOK - Bakti Ajis Munir (49) selaku ayah dari pelaku yang menusuk ibu kandungnya hingga tewas Rifqi Azis Ramadhan alias Azis (23), mengungkap putranya yang juga sempat melukainya dan menewaskan ibu kandung berinisial SW (43) sempat menggelapkan uang bisnis keluarga hingga mencapai Rp675 juta.

Diketahui, tersangka Azis membunuh sang ibu dan melukai ayah kandungnya di kediamannya Jalan Bakti ABRI No. 286 RT 3/8, Tapos, Depok, Jawa Barat pada 10 Agustus 2023 silam.

"Kalau keseluruhan (uang yang digelapkan tersangka Azis) hampir Rp675 jutaan," kata Munir kepada wartawan usai menyaksikan proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Kamis (31/8/2023).

Munir tidak mengetahui dana ratusan juta dipergunakan untuk apa. Sebab saat ia menanyakan, tersangka tidak mengakui.

"Sampai sekarang saya nggak tahu (uang ratusan juta diperuntukkan untuk apa), dia (tersangka) tidak mau mengakui," ujarnya.

Munir menilai sang anak bukan tipe yang konsumtif dalam gaya hidup. Bahkan menurutnya baju yang kerap digunakan bukanlah dari merek ternama.

Kendati demikian, menurutnya tersangka Azis merupakan orang yang royal sering mentraktir teman sepermainannya.

"Biasa-biasa saja (gaya hidupnya), enggak terlalu brand-brand banget enggak. Cuma hanya memang dia (tersangka Azis) royal, tipe royal ke teman-temannya," ucap Munir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement