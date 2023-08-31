Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Remaja Geber Motor Sambil Acungkan Sajam di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:40 WIB
Polisi Tangkap Remaja Geber Motor Sambil Acungkan Sajam di Depok
Polisi tangkap sejumlah remaja yang mengacungkan sajam di Depok (Foto Ilustrasi: Okezone.com)
DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bersama Polsek Cimanggis gerak cepat menangkap sejumlah remaja yang meresahkan warga dengan menggeber motor sambil mengacungkan senjata tajam dan viral di media sosial di kawasan Jatijajar, Tapos, Depok, Jawa Barat.

"Sudah ada yang di tangkap," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023).

Hadi tidak menyebutkan jumlah remaja yang berhasil di tangkap tersebut. Menurutnya kini tengah dalam penanganan Polsek Cimanggis untuk dikembangkan.

"Dalam penanganan Polsek Cimanggis untuk dikembangkan. Masih menunggu laporan lengkap dari Polsek Cimanggis," ujarnya.

Sebelumnya, video viral merekam aksi meresahkan sekelompok remaja. Mereka berboncengan sepeda motor sambil menggeber-geber gas dan menenteng senjata tajam di Jatijajar, Tapos, Depok, Jawa Barat.

Video aksi remaja itu diketahui dari unggahan akun Instagram @depokhariini, Rabu 30 Agustus 2023. Dalam video itu terlihat delapan remaja berboncengan sambil membawa senjata tajam seraya mengajak tawuran warga yang dilewati.

Sekelompok remaja itu, selain menggeber motor, juga berteriak 'paket, paket, paket woy'. Terlihat pula sekelompok remaja yang menenteng senjata tajam menggesekkan ke aspal jalan.

"Banyak laporan masuk semalam kawasan Jatijajar ada geng motor remaja tanggung teriak-teriak sambil bawa sajam," tulis laman Instagram @depokhariini.

