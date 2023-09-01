Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sederet Tokoh Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023, Hary Tanoe: Mereka Layak!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |00:04 WIB
Sederet Tokoh Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023, Hary Tanoe: Mereka Layak!
Hary Tanoesoedibjo bersama tamu undangan acara Indonesia Awards 2023/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Sederet tokoh mendapatkan penghargaan di Indonesia Awards 2023 sekaligus Launching Inews Media Group. Hal tersebut, disambut positif oleh Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

 

HT mengatakan, tiap-tiap individu yang mendapatkan penghargaan Indonesia Awards 2023 tersebut memang layak didapatkan. Sebab, penghargaan tersebut diperoleh dari hasil penjurian.

 BACA JUGA:

"Memang mereka layak untuk mendapatkan penghargaan, karena ini kan melalui proses penjurian," ujar HT di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Oleh sebab itu, HT turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Pelatih Indonesia, Shin Tae Yong dan sederet tokoh lainnya.

 BACA JUGA:

"Termasuk Pak Ganjar dan yang lain, jadi ya saya ucapkan selamat atas nama MNC Group, khususnya iNews Media Group," pungkasnya.

Diketahui, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) resmi melaunching iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023) malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184565/hotman_paris-tPCa_large.jpg
Saksi CMNP Untungkan MNC, Hotman: Berkekuatan Hukum Tetap, Gugatan NCD Ne Bis In Idem Tak Bisa Diulang-Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165617/hotman_paris-oL4w_large.jpg
Sudah Ajukan Jawaban atas Gugatan CMNP, Hotman Paris: Gugatan Canda-Candaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164504/ct-e8zm_large.jpg
Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Jadi Bagian Penyebar Hoaks Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164503/ct-tGz1_large.jpg
Direktur Legal MNC Group: Clickbait hingga Fabrikasi Berita Bisa Rusak Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164499/ct-13bi_large.jpg
Gugatan CMNP Janggal, Direktur Legal MNC Group: NCD Dinyatakan Asli oleh Pengadilan Sejak 2004, Inkrah hingga Tingkat MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164497/ct-HFE0_large.jpg
Soroti Isu Bansos, Chris Taufik: Hukum Pidana Itu Bersifat Pribadi, Tak Bisa Dikaitkan dengan Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement