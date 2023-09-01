Sederet Tokoh Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023, Hary Tanoe: Mereka Layak!

JAKARTA - Sederet tokoh mendapatkan penghargaan di Indonesia Awards 2023 sekaligus Launching Inews Media Group. Hal tersebut, disambut positif oleh Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

HT mengatakan, tiap-tiap individu yang mendapatkan penghargaan Indonesia Awards 2023 tersebut memang layak didapatkan. Sebab, penghargaan tersebut diperoleh dari hasil penjurian.

"Memang mereka layak untuk mendapatkan penghargaan, karena ini kan melalui proses penjurian," ujar HT di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Oleh sebab itu, HT turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Pelatih Indonesia, Shin Tae Yong dan sederet tokoh lainnya.

"Termasuk Pak Ganjar dan yang lain, jadi ya saya ucapkan selamat atas nama MNC Group, khususnya iNews Media Group," pungkasnya.

Diketahui, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) resmi melaunching iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023) malam.