Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Pasukan Pengamanan KTT ASEAN Hari Ini

Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Yudo Margono akan pimpin apel pasukan (Foto : Humas Polri)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memimpin Apel gelar pasukan operasi Tri Brata Jaya 2023.

Apel pasukan itu dilaksanakan di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023). Kegiatan tersebut dalam rangka menyiapkan rangkaian pengamanan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

"Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan KTT Asean ke-43," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta.

Pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 5 September hingga 7 September 2023 mendatang.

Ramadhan mengungkapkan, dalam pengamanan KTT ASEAN, pihaknya mengerahkan sejumlah personel kepolisian. Diantaranya, Mabes Polri 1.624 personel, Polda Metro Jaya 3.918 personel, Polda Jabar 320 personel dan Polda Banten 320 personel.

Jumlah tersebut, kata Ramadhan juga akan ditambah dari pihak TNI dan stakeholder lainnya. Dalam pengamanan ini, TNI, Polri dan seluruh elemen melakukan sinergisitas.

"Pelibatannya juga melibatkan personel TNI juga," ujar Ramadhan.