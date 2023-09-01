Kemegahan Keraton Mataram di Plered, Gerbangnya 3 Lapis

PUSAT Kerajaan Mataram Islam memindahkan istana kerajaannya ke Plered. Saat itu Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Amangkurat I yang naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Agung. Pemindahan ibu kota kerajaan juga dikarenakan adanya huru-hara di Kerajaan Mataram semasa Sultan Amangkurat I bertahta.

Pembangunan keraton Plered cukup menguras tenaga dari pekerja. Bahkan konon Sultan Amangkurat I sampai harus mengerahkan 300 ribu pekerja untuk membangun istana yang mewah dan megah. Bahkan di dalamnya ada bendungan buatan kian mempercantik kota.

Sejumlah sumber dari para sejarawan menyebut Keraton Plered dilapisi tiga pintu gerbang utama. Sementara kondisi Plered di masa Sultan Amangkurat I secara detail, dengan menyatakan bahwa dalam perjalanan menuju Plered sekitar 18-19 mil dari kota pelabuhan Semarang, terletak pintu gerbang pertama, yang disebut dengan Selimbi.

Sebagaimana dikutip dari "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II" tulisan Peri Mardiyono, mengisahkan di pintu gerbang itu berdiri dengan tegak sebuah benteng, yang dihuni sekitar 1.500-1.600 orang. Benteng-benteng ini dijaga oleh para prajurit keraton.

Siapa saja yang lewat gerbang dicatat oleh juru tulis. Setelah gerbang utama, Selimbi ini ada juga gerbang kedua, yang disebut dengan pintu gerbang Tadi. Kemudian disusul pintu gerbang ketiga yang disebut Kaliajir. Pintu gerbang ketiga ini karenanya lebih dekat dengan pusat Keraton.

Sekitar 1 1,5 mil dari pintu gerbang Selimbi, tampaklah alam Mataram yang subur, sawahnya sangat luas, hingga batasnya pun tidak tampak oleh pandangan mata. Desa-desa di Mataram juga sangat subur dan bisa ditemukan di sepanjang jalan. Di antara sawah-sawah yang membentang subur itu terdapat area perbukitan yang ditanami pepohonan dan aneka macam buah-buahan.

Pintu gerbang Selimbi itu merupakan pintu masuk wilayah negara agung Mataram. Jalan antara gerbang Selimbi dan gerbang Tadi, berjarak sekitar 7 mil. Setelah gerbang kedua, akan diperlihatkan pegunungan yang mengitari pusat Kerajaan Plered. Rijklof van Goens Gubernur Jenderal Hindia Belanda juga melukiskan bahwa desa - desa di antara kedua pintu gerbang tersebut, sangat padat penduduk. Setiap desa dihuni oleh sekitar 100 - 150 orang, bahkan ada yang mencapai sekitar 1000 - 1500 orang.