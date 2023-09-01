Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Polwan Bersuamikan Anggota TNI, Salah Satunya Istri Panglima

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:36 WIB
3 Polwan Bersuamikan Anggota TNI, Salah Satunya Istri Panglima
ABKP Veronica Yulis. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - HUT Polwan diperingati setiap 1 September. Tepat hari ini, 1 September 2025, dirayakan sebagai HUT Ke-75 Polwan. Salah satu yang menarik dibahas adalah polisi wanita yang bersuamikan anggota TNI.

Berikut tiga sosok polwan yang bersuamikan anggota TNI, dikutip dari berbagai sumber:

1. Tyas Virena

Polwan Tyas Virena menikah dengan prajurit TNI AL Letda Rizal Aulia. Karena menikah dengan TNI AL, dia otomatis tergabung dalam organisasi istri prajurit TNI AL yakni Jalasenastri.

BACA JUGA:

Sejarah Polwan di Indonesia, Berawal dari Peristiwa di Bukittinggi 

Di akun Instagram, Tyas membagikan potret mengenakan seragam Jalasenastri. Tyas terlihat anggun dan memesona.

Unggahan lainnya, mereka sama-sama mengenakan seragam korpsnya masing-masing. Rizal mengenakan seragam TNI AL berwarna biru dan Tyas mengenakan seragam polisi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/337/3070573/irwasum_polri_komjen_ahmad_dofiri-8XQR_large.jpg
Irwasum Polri Ingatkan Peran Penting Polwan di Direktorat PPA-PPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/337/2919712/profil-bripda-dian-asih-brimob-cantik-yang-jago-tembak-m4EfUwhnJb.jpg
Profil Bripda Dian Asih, Brimob Cantik yang Jago Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/337/2890574/terbitkan-ketentuan-rambut-polwan-polri-sama-seperti-tni-dan-polisi-dunia-DESKMzwrfN.jpg
Terbitkan Ketentuan Rambut Polwan, Polri: Sama seperti TNI dan Polisi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/337/2875601/hut-ke-75-polwan-mabes-polri-dan-polda-metro-berikan-bunga-ke-pengguna-jalan-jLWd6aEMQP.jpg
HUT ke-75 Polwan, Mabes Polri dan Polda Metro Berikan Bunga ke Pengguna Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/340/2875326/kisah-polwan-cantik-bripda-najwa-hafizah-30-juz-yang-ajarkan-anak-anak-ngaji-gratis-L49NSSsVIH.jpg
Kisah Polwan Cantik Bripda Najwa, Hafizah 30 Juz yang Ajarkan Anak-Anak Ngaji Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/337/2875049/sosok-polwan-cantik-akp-rita-yuliana-fed9Sbe0Am.jpeg
Sosok Polwan Cantik AKP Rita Yuliana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement