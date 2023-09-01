3 Polwan Bersuamikan Anggota TNI, Salah Satunya Istri Panglima

JAKARTA - HUT Polwan diperingati setiap 1 September. Tepat hari ini, 1 September 2025, dirayakan sebagai HUT Ke-75 Polwan. Salah satu yang menarik dibahas adalah polisi wanita yang bersuamikan anggota TNI.

Berikut tiga sosok polwan yang bersuamikan anggota TNI, dikutip dari berbagai sumber:

1. Tyas Virena

Polwan Tyas Virena menikah dengan prajurit TNI AL Letda Rizal Aulia. Karena menikah dengan TNI AL, dia otomatis tergabung dalam organisasi istri prajurit TNI AL yakni Jalasenastri.

BACA JUGA:

Sejarah Polwan di Indonesia, Berawal dari Peristiwa di Bukittinggi

Di akun Instagram, Tyas membagikan potret mengenakan seragam Jalasenastri. Tyas terlihat anggun dan memesona.

Unggahan lainnya, mereka sama-sama mengenakan seragam korpsnya masing-masing. Rizal mengenakan seragam TNI AL berwarna biru dan Tyas mengenakan seragam polisi.