PKS Tetap Usung Anies Baswedan pada Pilpres 2024

JAKARTA - Anggota Tim 8 dari PKS, Almuzzammil Yusuf menyampaikan beberapa pandangan terkait situasi dan kondisi politik nasional terkini, termasuk terkait berhembusnya kabar Bacapres Anies Baswedan bakal berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.

"Pertama, kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," tulis Almuzzammil dalam keterangan terulis yang diterima, Jumat (1/9/2023).

Kedua, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS itu mengaskan hingga hari ini pihaknya tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024.

"Karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," ujarnya.

Ketiga, PKS berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Anies Rasyid Baswedan.

"Keempat, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," tuturnya.