HOME NEWS NASIONAL

Soal Duet Anies-Cak Imin, Sudirman Said Ungkap Perbedaan Pandangan Pimpinan Parpol Koalisi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:46 WIB
Soal Duet Anies-Cak Imin, Sudirman Said Ungkap Perbedaan Pandangan Pimpinan Parpol Koalisi
Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan, Sudirman Said menjelaskan, beberapa hal terkait dinamika dan kondisi di dalam koalisi. Diketahui, beredar rencana duet Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024.

Sudirman menjelaskan, dalam butir 3 Piagam kerjasama tiga partai, calon presiden (capres) diberikan tugas untuk memilih pasangan (cawapres). Ia melanjutkan, tugas ini dipahami penuh oleh capres sebagai proses seleksi.

"Karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," kata Sudirman dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

Ia menyebut, Anies telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, mereview semua pilihan nama yang diusulkan.

"Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi pada Juni 2023," tuturnya.

Pimpinan partai merespons usulan tersebut dengan beragam. Ada yang setuju dan ingin pasangan tersebut ditetapkan.

"Pimpinan partai merespon secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan," katanya.

Namun, ada pula pimpinan partai yang tak ingin terburu-buru menetapkan pasangan capres-cawapres.

Halaman:
1 2
      
