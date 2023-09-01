Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Dorong Dubes Jadi Sales Produk Indonesia di Luar Negeri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:59 WIB
Ganjar Pranowo Dorong Dubes Jadi Sales Produk Indonesia di Luar Negeri
Ganjar Pranowo dorong dubes jualan produk Indonesia di luar negeri (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendorong Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk menjadi sales produk dalam negeri di luar negeri. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara di acara 'Road to Idea Fest 2023 Lead the Leap!' di Djakarta Theatre XXI, Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 31 Agustus 2023, malam.

"Saya sampaikan, ngobrol-ngobrol sama Menlu, sama teman-teman dubes, sudah deh dubes itu jadiin satu sales. Jadi sales untuk menjual produk Indonesia," kata Ganjar.

Ganjar menambahkan dubes juga dapat menjadi 'makelar' yang menghubungkan antara Indonesia dengan pihak luar. Sosok pemimpin muda yang energetik itu menyebut nantinya diplomat dapat membantu warga Indonesia yang hendak berkarya di luar negeri.

"Jadi makelar menghubung-hubungkan. dan tiga jadi biro jasa, untuk apa? Membantu siapapun yang akan berkarya di luar. Sehingga banyak teman dari negara-negara lain itu kalau datang-datang ke saya, duta besarnya 'Pak Ganjar kita mau investasi restoran, bisa dibantu Pak?', 'Oke tempatnya di sini, di sini'. 'Oke Pak, saya berhubungan dengan siapa?' Itu ternyata belakangnya semua masuk dan pengusahanya merasa nyaman, aman karena diuruskan," ujarnya.

Ganjar yang juga diusung PDIP, PPP dan Hanura itu menyoroti banyak restoran luar negeri yang membuka di Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement