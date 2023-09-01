Sosok Polwan Cantik AKP Rita Yuliana

JAKARTA - Sejumlah sosok Polisi wanita (Polwan) eksis di media sosial. Mereka menampilkan kesehariannya, baik sebagai polisi maupun dalam peran lain di kehidupannya.

Salah satu sosok yang eksis di media sosial adalah AKP Rita Yuliana. Pengikut di Instagram AKP rita berjumlah 194 ribu.

AKP Rita sempat menjadi sorotan karena namanya sempat disebut-sebut saat bergulirnya persidangan kasus Ferdy Sambo. Namun, tak ada kejelasan terkait informasi yang beredar tersebut.

AKP Rita juga mengunggah kesehariannya sebagai polisi. Hal itu secara tak langsung menegaskan dirinya masih berdinas di Polda Metro Jaya.

“Semenjak dinas di Polda Metro, keseharian saya memakai seragam polisi penyidik. Selebihnya saya berpakaian dinas lapangan apabila sedang giat dinas menjadi im negosiator polwan di lapangan,” tulisnya di akun @ritasorchayuliana.

Hal itulah yang menunjukkan bahwa dirinya saat ini masih bertugas di Polda Metro Jaya. Sekaligus menjawab rasa penasaran netizen yang masih bertanya-tanya tentang dirinya.