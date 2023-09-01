Ganjar Pranowo : Saya Enggak Pernah Khawatir dalam Bersikap Politik!

Ganjar mengaku tidak pernah khawatir dalam mengambil sikap politk (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didkung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengaku tidak mencium gerak-gerik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keluar gerbong koalisi yang disebut kerjasama partai itu. Diketahui Ganjar diusung PDIP, Perindo, PPP dan Hanura untuk maju di Pilpres 2024.

"Enggak, saya nggak cium-cium (gerak gerik PPP keluar koalisi)," kata Ganjar kepada wartawan di Djakarta Theatre XXI Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 31 Agustus 2023, malam.

BACA JUGA: Jalan Sehat Perpisahan Dimeriahkan Jersey Thanks To Ganjar

Ganjar mengaku tidak pernah khawatir dengan rencana Ketua Bapillu PPP Sandiaga Uno yang ingin merangkul Demokrat dan PKS usai muncul isu keretakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia pun memilih menghormati keputusan masing-masing partai.

"Saya enggak pernah khawatir dalam bersikap politik, yang ada dalam pikiran saya adalah menghormati semua keputusan masing-masing partai," ucapnya.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Dorong Dubes Jadi Sales Produk Indonesia di Luar Negeri

Gubernur Jawa Tengah itu juga tidak khawatir jika PPP keluar gerbong dan membuat koalisi baru bersama Demokrat dan PKS. Ia menilai sebagai petugas partai, PDI Perjuangan terbiasa jalan sendiri.

"Ah biasa (sendirian), jalan terus," tuturnya.