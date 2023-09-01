Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI dan Kapolri Cek Kesiapan Pasukan Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |08:38 WIB
Panglima TNI dan Kapolri cek pasukan pengamanan KTT Ke-43 ASEAN di Monas, Jumat (1/9/2023). (MPI/Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memeriksa pasukan pengamanan KTT Ke-43 ASEAN SUMMIT Tahun 2023 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023) pagi.

Tampak Yudo Margono didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo menaiki mobil komando TNI. Mobil komando kemudian bergerak di depan ribuan pasukan personel gabungan.

Pasukan tersebut berasal dari gabungan masing-masing korps yang ada di TNI dan Polri. Mereka berbaris di Silang Monas Barat Laut dan Silang Merdeka Barat Daya.

Setiap pasukan yang ada di lokasi kemudian memberikan hormat kepada Panglima TNI dan Kapolri yang melintas menggunakan mobil komando tersebut.

Upacara apel gelar pasukan Pengamanan (Pam) KTT Ke-43 ASEAN SUMMIT Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Jumat (1/9/2023) pukul 07.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
