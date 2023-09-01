Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syarat dan Cara Mendapatkan Surat Rujukan BPJS Kesehatan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:31 WIB
Syarat dan Cara Mendapatkan Surat Rujukan BPJS Kesehatan
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Berbagai syarat dan cara mendapatkan surat rujukan BPJS Kesehatan perlu diperhatikan. Jika, ada yang tidak memenuhi syaratnya bisa membuat Anda kesusahanmenggunakan BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui bahwa layanan BPJS dilakukan secara berjenjang. Artinya, jika mengalami keluhan kesehatan dan akan memerlukan pemeriksaan, kamu perlu datang ke klinik atau puskesmas sekitar yang menjadi pilihan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1 terlebih dahulu.

Barulah jika diperlukan pemeriksaan atau tindakan lebih lanjut (biasanya memerlukan layanan dokter spesialis atau rawat inap), kamu dokter di faskes 1 akan memberi rujukan sehingga kamu dapat memperoleh tindakan atau pemeriksaan lanjutan tersebut di rumah sakit rekanan (faskes 2).

Rujukan faskes BPJS ini biasanya dibuktikan dengan selembar surat rujukan yang harus selalu kamu bawa selagi berobat ke faskes 2.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149987/dpr-q25G_large.jpg
7,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan, DPR: Pastikan Datanya Akurat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148460/pemprov_dki_jakarta-o7Sl_large.jpg
Polemik BPJS Hewan, Pemprov DKI: Bukan Iuran, tapi Subsidi bagi Pemilik Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014452/soal-iuran-kris-bpjs-kesehatan-dasarnya-gotong-royong-yang-kaya-bayarnya-lebih-banyak-l4wlmd3lA3.jpg
Soal Iuran KRIS, BPJS Kesehatan: Dasarnya Gotong Royong yang Kaya Bayarnya Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/337/2737232/iuran-bpjs-kesehatan-penyandang-disabilitas-ditanggung-pemerintah-odgj-diprioritaskan-ADCKrxxK27.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Penyandang Disabilitas Ditanggung Pemerintah, ODGJ Diprioritaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/337/2737203/tahun-depan-pemerintah-tanggung-iuran-bpjs-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas-2oIC9LSSgF.jpg
Tahun Depan, Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/23/337/2552001/moeldoko-bilang-bpjs-jadi-syarat-jual-beli-tanah-seharusnya-bukan-masalah-JQx48bGccj.jpg
Moeldoko Bilang BPJS Jadi Syarat Jual-Beli Tanah Seharusnya Bukan Masalah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement