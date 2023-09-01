Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6.182 Personel Polri Siap Amankan KTT Ke-43 ASEAN

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:45 WIB
6.182 Personel Polri Siap Amankan KTT Ke-43 ASEAN
6.182 polisi siap amankan KTT ASEAN (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada 6.182 personel yang dikerahkan dalam pengamanan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 1-9 September 2023.

"Khusus operasi kepolisian, Polri melibatkan sebanyak 6.182 personel dengan dukungan sarpras modern yang terintegrasi melalui Command Center Polri, untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mulai dari kedatangan, venue, akomodasi sampai dengan kepulangan delegasi," ujar Sigit dalam apel siaga pengamanan KTT Asean ke-43 di silang Monas Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Sigit mengatakan bahwa pengamanan nantinya akan dibagi dalam tiga ring. Ring pertama akan diamankan Paspamres, ring kedua diamankan TNI, dan ring ketiga diamankan Polri.

"Pola pengamanan akan dibagi ke dalam 3 kawasan utama, yaitu kawasan Pusat, Selatan, Timur. Terdapat pembagian tugas pengamanan venue dan akomodasi, di mana Paspampres bertanggung jawab pada Ring I, TNI bertanggung jawab pada Ring II, dan Polri bertanggung jawab pada Ring III serta pengamanan VIP," jelas Listyo Sigit.

Kapolri meminta jajarannya mengutamakan sinergitas antara institusi dan siap dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan dinamika di lapangan selama pelaksanaan KTT Asean ke-43.

"Oleh karena itu, sinergitas dan soliditas antara seluruh unsur terkait merupakan kunci utama keberhasilan operasi. Koordinasi dan komunikasi harus terjalin dengan baik agar seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dapat berjalan secara optimal," tuturnya.

Listyo Sigit menugaskan jajarannya dapat memahami tugas dan cara bertindak yang telah dipersiapkan.

"Dalam melaksanakan pengamanan tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dinamis. Untuk itu, seluruh personel harus selalu waspada dan memiliki sense of crisis terhadap potensi ancaman sekecil apapun mulai dari unjuk rasa, gangguan lalu lintas, serangan siber, sampai dengan situasi kontijensi terorisme dan bencana alam yang mungkin terjadi," pungkas Kapolri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri KTT ke-43 ASEAN ASEAN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement