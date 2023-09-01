6.182 Personel Polri Siap Amankan KTT Ke-43 ASEAN

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada 6.182 personel yang dikerahkan dalam pengamanan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 1-9 September 2023.

"Khusus operasi kepolisian, Polri melibatkan sebanyak 6.182 personel dengan dukungan sarpras modern yang terintegrasi melalui Command Center Polri, untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mulai dari kedatangan, venue, akomodasi sampai dengan kepulangan delegasi," ujar Sigit dalam apel siaga pengamanan KTT Asean ke-43 di silang Monas Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Sigit mengatakan bahwa pengamanan nantinya akan dibagi dalam tiga ring. Ring pertama akan diamankan Paspamres, ring kedua diamankan TNI, dan ring ketiga diamankan Polri.

"Pola pengamanan akan dibagi ke dalam 3 kawasan utama, yaitu kawasan Pusat, Selatan, Timur. Terdapat pembagian tugas pengamanan venue dan akomodasi, di mana Paspampres bertanggung jawab pada Ring I, TNI bertanggung jawab pada Ring II, dan Polri bertanggung jawab pada Ring III serta pengamanan VIP," jelas Listyo Sigit.

Kapolri meminta jajarannya mengutamakan sinergitas antara institusi dan siap dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan dinamika di lapangan selama pelaksanaan KTT Asean ke-43.

"Oleh karena itu, sinergitas dan soliditas antara seluruh unsur terkait merupakan kunci utama keberhasilan operasi. Koordinasi dan komunikasi harus terjalin dengan baik agar seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dapat berjalan secara optimal," tuturnya.

Listyo Sigit menugaskan jajarannya dapat memahami tugas dan cara bertindak yang telah dipersiapkan.

"Dalam melaksanakan pengamanan tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dinamis. Untuk itu, seluruh personel harus selalu waspada dan memiliki sense of crisis terhadap potensi ancaman sekecil apapun mulai dari unjuk rasa, gangguan lalu lintas, serangan siber, sampai dengan situasi kontijensi terorisme dan bencana alam yang mungkin terjadi," pungkas Kapolri.