Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Surat Anies Ajak AHY Jadi Cawapres, Demokrat Bilang Sudah Balas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:56 WIB
Soal Surat Anies Ajak AHY Jadi Cawapres, Demokrat Bilang Sudah Balas
Partai Demokrat bilang sudah membalas surat ajakan Anies agar AHY jadi Cawapres (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah surat beredar yang diklaim hasil tulisan tangan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan. Surat tersebut berisikan ajakan Anies pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping pada Pilpres 2024.

Surat itu diunggah oleh Ketua Badan Pemenangan Pemillu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun twitternya. Berdasarkan catatan gambar, surat itu dibuat pada tanggal 25 Agustus 2023 atau pekan lalu.

Beikut ini adalah sebagian kutipan isi surat tersebut:

Mas AHY Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam kesehatannya.

 

Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar mas AHY berkenan untuk menjdi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024’

Surat yang disebut tulisan tangan Anies ajak AHY jadi Cawaores (Foto : Istimewa)

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan surat itu. Herzaky pun memastikan bahwa AHY telah membalas surat dari Anies.

“Sudah tersampaikan (ke AHY) dan sudah dibalas,” kata Herzaky saat dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement