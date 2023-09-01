Soal Surat Anies Ajak AHY Jadi Cawapres, Demokrat Bilang Sudah Balas

Partai Demokrat bilang sudah membalas surat ajakan Anies agar AHY jadi Cawapres (Foto : MPI)

JAKARTA - Sebuah surat beredar yang diklaim hasil tulisan tangan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan. Surat tersebut berisikan ajakan Anies pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping pada Pilpres 2024.

Surat itu diunggah oleh Ketua Badan Pemenangan Pemillu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun twitternya. Berdasarkan catatan gambar, surat itu dibuat pada tanggal 25 Agustus 2023 atau pekan lalu.

BACA JUGA: Sudirman Said Ungkap Anies Sudah Usulkan AHY Jadi Cawapres ke Koalisi

Beikut ini adalah sebagian kutipan isi surat tersebut:

‘Mas AHY Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam kesehatannya.

Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar mas AHY berkenan untuk menjdi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024’

BACA JUGA: PKS Tetap Usung Anies Baswedan pada Pilpres 2024

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan surat itu. Herzaky pun memastikan bahwa AHY telah membalas surat dari Anies.

“Sudah tersampaikan (ke AHY) dan sudah dibalas,” kata Herzaky saat dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).