Usai Muncul Duet Anies-Cak Imin, Demokrat Disebut Bisa ke Poros PDIP atau Gerindra

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, Partai Demokrat bisa merapat ke poros Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, Perindo, PPP, dan Hanura maupun poros Prabowo Subianto yang diusung Gerindra, PAN, dan Golkar pada Pilpres 2024.

Diketahui Partai Demokrat merasa dikhianati seiring Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminang Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan merapatnya PKB dengan koalisi NasDem serta PKS.

"Kalau kita bicara soal ke mana Demokrat akan berlabuh tentu pilihannya sedang menunggu rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat ya. Arahnya ke mana sedang dirapatkan hari ini. Tentu pilihannya saya melihat akan rasional berkoalisi itu kan untuk menang di pertarungan Pilpres. Artinya nanti akan memilih apakah berkoalisi dengan PDIP atau dengan Prabowo," ujar Ujang kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (1/9/2023).

Namun, Ujang menyebut, segala kalkulasi dan penentuan arah pelabuhan Partai Demokrat menunggu keputusan rapat Majelis Tinggi yang akan dihelat di Cikeas, Kabupaten Bogor sore nanti.

"Tentu kalkulasi kalkulasi matang akan dilakukan oleh Partai Demokrat khususnya di Majelis Tinggi yang bisa menentukan pilihan koalisi pasca Nasdem kawin dengan PKB seperti itu. Ya kita lihat saja pilihan rasional Demokrat akan berlabuh ke mana apakah ke poros Ganjar atau poros Prabowo setelah Demokrat dianggap 'diselingkuhi' oleh NasDem dengan berkoalisi dengan PKB," ucapnya.

"Semuanya kita tunggu kuncinya perhitungan rasional akan menang soal kemana akan berlabuh ke poros Ganjar atau Prabowo kita tunggu saja akan ada rapat di Majelis Tinggi," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat membenarkan adanya kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.