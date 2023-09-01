Amankan KTT ASEAN, Kapolri: Personel Selalu Waspada Terhadap Potensi Ancaman Sekecil Apapun

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kepada seluruh jajaran TNI-Polri yang tergabung dalam pasukan operasi Tri Brata Jaya 2023 untuk terus selalu waspada serta memiliki sense of crisis dalam mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat membacakan amanat saat memimpin Apel gelar pasukan operasi Tri Brata Jaya 2023 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

"Dalam melaksanakan pengamanan tentunya kita akan di pada situasi dinamis untuk itu seluruh personel harus selalu waspada dan memiliki sense of Crisis terhadap potensi ancaman sekecil apapun," kata Sigit.

Menurut Sigit, personel harus mampu peka dan selalu waspada terhadap segala dinamika yang bisa berkembang sewaktu-waktu saat di lapangan.

"Mulai dari ujuk rasa, gangguan lalu lintas, serangan sampai dengan situasi kondisi terorisme dan bencana alam yang mungkin terjadi," ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menekankan, personel juga harus mampu melakukan cara bertindak yang baik dan benar. Fungsi pengawasan, kata Sigit juga harus dilaksanakan dengan optimal.