Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Amankan KTT ASEAN, Kapolri: Personel Selalu Waspada Terhadap Potensi Ancaman Sekecil Apapun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:04 WIB
Amankan KTT ASEAN, Kapolri: Personel Selalu Waspada Terhadap Potensi Ancaman Sekecil Apapun
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kepada seluruh jajaran TNI-Polri yang tergabung dalam pasukan operasi Tri Brata Jaya 2023 untuk terus selalu waspada serta memiliki sense of crisis dalam mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat membacakan amanat saat memimpin Apel gelar pasukan operasi Tri Brata Jaya 2023 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

"Dalam melaksanakan pengamanan tentunya kita akan di pada situasi dinamis untuk itu seluruh personel harus selalu waspada dan memiliki sense of Crisis terhadap potensi ancaman sekecil apapun," kata Sigit.

Menurut Sigit, personel harus mampu peka dan selalu waspada terhadap segala dinamika yang bisa berkembang sewaktu-waktu saat di lapangan.

"Mulai dari ujuk rasa, gangguan lalu lintas, serangan sampai dengan situasi kondisi terorisme dan bencana alam yang mungkin terjadi," ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menekankan, personel juga harus mampu melakukan cara bertindak yang baik dan benar. Fungsi pengawasan, kata Sigit juga harus dilaksanakan dengan optimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement