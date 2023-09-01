Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pak Ganjar Pranowo Sekolah SMA di Mana? Ini Riwayat Pendidikan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:07 WIB
Pak Ganjar Pranowo Sekolah SMA di Mana? Ini Riwayat Pendidikan
Riwayat Pendidikan Ganjar Pranowo (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Berikut ini riwayat pendidikan Ganjar Pranowo yang merupakan salah satu calon presiden (Capres) 2024. Gubernur Jawa Tengah ini ternyata memiliki jenjang pendidikan yang sangat baik.

Deretan riwayat pendidikan Ganjar Pranowo dilansir dari berbagai sumber:

Riwayat Pendidikan :

Ganjar menghabiskan masa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Jawa Tengah, yaitu di SD dan SMP Kutoarjo. Setelah lulus SMP, Ganjar melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA BOPKRI, Yogyakarta. Lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Kariernya beragam. Ganjar memiliki kantor hukum sendiri dan juga sebagai konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Sementara karier politiknya, dia bergabung dengan PDI Perjuangan. Dia terpilih menjadi anggota DPR 2009-2014. Di gedung Senayan, dia aktif di Komisi II yang membidangi persoalan hukum. Dia juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Century.

Berikut riwayat pendidikan Ganjar Pranowo:

SDN 1 Kutoarjo

SMPN 1 Kutoarjo

SMA BOPKRII Yogyakarta

Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Pascasarjana Ilmu Politik

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
