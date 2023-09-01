Koalisi Perubahan Dikabarkan Pecah, Jokowi: Urusannya Ketua Partai, Bukan Presiden

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal koalisi partai politik pengusung Anies Baswedan sebagai bacapres yang dikabarkan pecah.

Menurut Jokowi, kabar pecahnya Koalisi Perubahan pengusung Anies menjadi urusan para ketua umum parpol.

"Urusannya ketua ketua partai, urusannya partai bukan urusan presiden," kata Jokowi usai meninjau venue KTT ASEAN, di JCC, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membenarkan adanya kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kesepakatan tersebut diprakarsai oleh Partai Nasdem dan PKB. Teuku mengaku mengetahui kabar tersebut dari Sudirman Said. Kemudian, pihaknya mengonfirmasi langsung kepada Anies Baswedan.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan, ia mengomfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," kata Teuku, Kamis (31/8/2023).