HOME NEWS NASIONAL

Polisi Imbau Warga Tidak Berdemonstrasi saat Pelaksanaan KTT ASEAN

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:15 WIB
Polisi Imbau Warga Tidak Berdemonstrasi saat Pelaksanaan KTT ASEAN
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berharap warga yang ingin melakukan aksi unjuk rasa dapat melakukannya di luar jadwal Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023 di Jakarta.

Listyo mengungkapkan, pihaknya telah mempersiapkan antisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyampaikan pendapat di muka umum yang akan dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Monumen Nasional (Monas) perbatasan Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin.

"Kita siapkan di satu titik di wilayah Patung Kuda. Namun kami tentunya mengimbau selama KTT ASEAN ini berlangsung mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu dialihkan ke hari yang lain," tambah Listyo Sigit.

Penundaan aksi unjuk rasa saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 disebut Listyo amat penting untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan event yang dihadiri kepala negara dan negara mitra seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara lainnya.

"Sehingga kita semua bisa fokus untuk menyelenggarakan rangkaian tersebut dengan aman dan lancar," jelas Listyo Sigit.

Meskipun demikian, Listyo menyebutkan pihaknya tidak bisa melarang sepenuhnya warga yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta.

Ia mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung perhelatan KTT ASEAN ke-43 berjalan aman dan lancar.

Halaman:
1 2
      
