HOME NEWS NASIONAL

5 Tanda Kehormatan yang Dimiliki Ganjar Pranowo

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:09 WIB
5 Tanda Kehormatan yang Dimiliki Ganjar Pranowo
Tanda kehormatan yang dimiliki Ganjar Pranowo (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Daftar tanda kehormatan yang dimiliki Ganjar Pranowo menarik untuk diulas.Hal ini dikarenakan berkat jasanya ternyata banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Berikut deretan tanda kehormatan yang dimiliki Ganjar Pranowo dilansir dari berbagai sumber:

1. Tanda Kehormatan Menurunkan Angka Kematian Kelahiran

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya 2023. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pemberian dari penghargaan ini langsung diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-30 di Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023).

Sementara pemberian penghargaan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 TK Tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Wira Karya. Ditetap pada tanggal 3 Juli 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sebelumnya, Ganjar menginisiasi program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5NG) sebagai program pencegahan kematian ibu, bayi dan balita di Jawa Tengah.

2. Satyalancana Pembangunan

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, tanda kehormatan ini merupakan Satyalancana Sipil yang derajatnya sama dengan Satyalancana lainnya. Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan tidak berkelas, berpita gantung, dianugerahkan atau diberikan dengan Keputusan Presiden.

Tanda kehormatan ini dapat dianugerahkan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan atau warga negara asing (WNA) yang berjasa besar terhadap negara Republik Indonesia. Tujuan pemberian tanda kehormatan ini untuk memberi penghargaan kepada WNI yang berjasa besar terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan dalam suatu bidang tertentu pada khususnya.

Halaman:
1 2 3
      
