Ganjar Pranowo Minta Diplomat RI Jadi Sales Produk Indonesia di Luar Negeri

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo dorong Diplomat atau Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk menjadi sales produk dalam negeri di Luar Negeri.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara di acara 'Road to Idea Fest 2023 Lead the Leap!' di Djakarta Theatre XXI, Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023) malam.

"Saya sampaikan, ngobrol-ngobrol sama menlu, sama teman-teman dubes, udah deh dubes itu jadiin satu sales. Jadi sales untuk menjual produk Indonesia," kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, bahwa diplomat juga dapat menjadi 'makelar' yang menghubungkan antara Indonesia dengan pihak luar. Sosok pemimpin muda yang energetik itu menyebut nantinya diplomat dapat membantu warga Indonesia yang hendak berkarya di luar negeri.