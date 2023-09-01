Gaya Kasual Ganjar Pakai Kemeja Putih dan Sneakers Lokal di Road to Idea Fest 2023

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengenakan pakaian hingga sepatu sneakers bergaya kasual, dan senada dalam acara 'Road To Idea Fest 2023 Lead the Leap!' yang digelar di Djakarta Theater XXI MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Ganjar yang menjadi pembicara dalam acara tersebut terlihat mengenakan kemeja putih, celana hitam dan sneakers berwarna hitam dengan ornamen berwarna putih. Peserta acara Idea Fest 2023 yang didominasi anak muda pegiat industri kreatif dan ekonomi pun terlihat antusias saat Bacapres PDIP, Perindo, PPP, dan Hanura memaparkan presentasi.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Minta Diplomat RI Jadi Sales Produk Indonesia di Luar Negeri

Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan, bahwa sepatu sneakers yang digunakan merupakan produksi lokal dengan merek 'Pijak Bumi'. Ia menjelaskan bahwa sepatu tersebut hasil daur ulang.

"Mereknya Pijak Bumi ini keren benar, (bahannya) daur ulang," ucap Ganjar kepada awak media usai acara Idea Fest 2023 seraya memamerkan ke kamera.

Sebagai informasi, Pijak Bumi berdiri sejak 2016 dan dikenal sebagai merek dengan barang-barang ramah lingkungan. Produk-produk Pijak Bumi punya desain yang penuh estetika dan warna produk alam. Label ini juga sudah menjadi salah satu merek lokal yang terkenal di mancanegara.

Sepatu Pijak Bumi dibanderol Rp350 ribu hingga Rp1,8 juta. Kamu bisa membelinya di akun Instagram @pijakbumi atau di pijakbumi.com.