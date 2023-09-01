Biodata Siti Atikoh Istri Ganjar Pranowo Lengkap dengan Riwayat Pendidikan

JAKARTA- Biodata Siti Atikoh Istri Ganjar Pranowo, lengkap dengan riwayat pendidikannya akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dilansir Okezone dari beragam sumber, Jumat (1/9/2023) pemilik nama lengkap Hj. Siti Atikoh Supriyanti merupakan perempuan kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 25 November 1971.

Siti Atikoh merupakan seorang istri dari Ganjar Pranowo yang telah dinobatkan sebagai Calon Presiden (Capres) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi.

Siti Atikoh dan Ganjar Pranowo telah dikaruniai anak tunggal Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang tak kalah jadi sorotan netizen karena ketampanannya.

Diketahui, Siti Atiqoh merupakan cucu dari Hisyam A Karim, pendiri Pondok Pesantren PP Riyadus Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga. KH Hisyam A Karim merupakan tokoh ulama penting di daerah asalnya.

Nama Siti Atiqoh tercatat sebagai salah satu alumni Universitas Gadjah Mada, serupa dengan suaminya sendiri. Ia menjadi mahasiswa tahun ketiga di belakang suaminya di kampus kerakyatan. Hubungan keduanya terjalin sejak mereka rutin bertemu saat melakukan pengabdian masyarakat (KKN).