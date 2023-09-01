Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Pembunuhan Warga Aceh oleh Paspampres Akan Terbuka, Panglima TNI Murka: Ini Kriminal!

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:55 WIB
Sidang Pembunuhan Warga Aceh oleh Paspampres Akan Terbuka, Panglima TNI Murka: Ini Kriminal!
Praka Riswandi Manik Oknum Paspampres yang Aniaya Warga hingga Tewas/ist
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan sidang kasus pembunuhan korban Imam Masykur hingga tewas yang melibatkan oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Praka Riswandi Manik bersama 2 anggota TNI lainnya akan berjalan terbuka.

Yudo Margono mempersilakan publik untuk dapat menyaksikan langsung sidang kasus ini. Dia menegaskan tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut merupakan tindakan kriminal murni dan tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun.

"Sidangnya mau hadir semuanya boleh, boleh. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena ini memang kriminal," ujar Yudo usai memimpin apel pasukan Pengamanan (Pam) KTT Ke-43 ASEAN SUMMIT Tahun 2023 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada Jumat (1/9/2023).

Yudo juga mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi persidangan kasus tersebut sampai tuntas.

"Silakan rekan-rekan semuanya untuk mengecek di Pomdam. Kita Puspomad maupun Puspom TNI selalu mengawasi, supervisi,"ujarnya.

"Dari awal sudah saya sampaikan, ya tolong tidak usah ragu-ragu lagi kalian bisa mengecek semuanya penyidikan sampai nanti sidang," tegas Yudo Margono.

Halaman:
1 2 3
      
