INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Hartarto: Membangun IKN Adalah Sebuah Lompatan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |12:57 WIB
Airlangga Hartarto: Membangun IKN Adalah Sebuah Lompatan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan ada dua lompatan besar yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara maju di Dunia. Salah satunya adalah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN)

Menurutnya, lompatan tersebut perlu dilanjutkan di kepemimpinan ke depan.

"Dua terobosan loncatan yang dilakukan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Pertama adalah lompatan membangun Ibu Kota Baru, itu sebuah lompatan," kata Airlangga dalam acara Golkar Institute, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Loncatan kedua yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi adalah Indonesia saat ini tengah mendaftarakan dirinya menjadi bagian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Airlangga mengatakan, proses pengajuan Indonesia sebagai bagian dari OECD memiliki perkembangan yang lebih bagus dibandingkan negara-negara lainnya yang juga tengah mendaftar.

"Prosesnya itu akan makan waktu 3-4 tahun. Negara seperti Chile butuh waktu 7 tahun," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
