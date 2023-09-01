Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Rangkul Seluruh Elemen Sukseskan KTT Ke-43 ASEAN

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:13 WIB
Kapolri Rangkul Seluruh Elemen Sukseskan KTT Ke-43 ASEAN
Kapolri Listyo Sigit Prabowo rangkul semua pihak demi amankan KTT ke-43 ASEAN(Foto : Humas Polri)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul semua pihak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berencana menggelar demonstrasi saat pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta untuk dialihkan ke hari lainnya.

Menurut Sigit, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta merupakan pertaruhan nama baik Indonesia di kancah internasional. Oleh sebab itu, Sigit menekankan, perlu sinergisitas dan soliditas dari seluruh elemen masyarakat dalam suksesi kegiatan tersebut.

"Imbauan kita karena kita sama-sama harus menjaga, sebaiknya dialihkan di hari yang lain. Dan yang paling utama soliditas, sinergitas seluruh kementerian/lembaga yang terlibat khsusunya TNI-Polri menjadi kunci pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar," kata Sigit di Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dalam hal ini, Sigit pun memastikan pihaknya tidak menutup ruang demokrasi untuk seluruh elemen masyarakat. Aparat memang menyiapkan tempat untuk menyalurkan aspirasi tersebut.

Namun, kata Sigit, personel TNI-Polri tetap mengantisipasi segala bentuk potensi sekecil apapun gangguan yang bisa terjadi selama pelaksanaan KTT ASEAN tersebut.

Sebab itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk menunda pelaksanaan demonstrasi selama kegiatan KTT ASEAN. Hal itu untuk semakin mengharumkan Indonesia di mata dunia.

"Kami telah mempersiapkan untuk kegiatan yang sifatnya menyampaikan pendapat di muka umum, kita siapkan di satu titik di wilayah patung kuda. Namun kami tentunya mengimbau selama KTT ASEAN ini berlangsung mungkin kegiatan seperti itu dialihkan ke hari yang lain," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement