Kapolri Rangkul Seluruh Elemen Sukseskan KTT Ke-43 ASEAN

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul semua pihak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berencana menggelar demonstrasi saat pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta untuk dialihkan ke hari lainnya.

Menurut Sigit, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta merupakan pertaruhan nama baik Indonesia di kancah internasional. Oleh sebab itu, Sigit menekankan, perlu sinergisitas dan soliditas dari seluruh elemen masyarakat dalam suksesi kegiatan tersebut.

BACA JUGA: Polisi Imbau Warga Tidak Berdemonstrasi saat Pelaksanaan KTT ASEAN

"Imbauan kita karena kita sama-sama harus menjaga, sebaiknya dialihkan di hari yang lain. Dan yang paling utama soliditas, sinergitas seluruh kementerian/lembaga yang terlibat khsusunya TNI-Polri menjadi kunci pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar," kata Sigit di Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dalam hal ini, Sigit pun memastikan pihaknya tidak menutup ruang demokrasi untuk seluruh elemen masyarakat. Aparat memang menyiapkan tempat untuk menyalurkan aspirasi tersebut.

Namun, kata Sigit, personel TNI-Polri tetap mengantisipasi segala bentuk potensi sekecil apapun gangguan yang bisa terjadi selama pelaksanaan KTT ASEAN tersebut.

Sebab itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk menunda pelaksanaan demonstrasi selama kegiatan KTT ASEAN. Hal itu untuk semakin mengharumkan Indonesia di mata dunia.

"Kami telah mempersiapkan untuk kegiatan yang sifatnya menyampaikan pendapat di muka umum, kita siapkan di satu titik di wilayah patung kuda. Namun kami tentunya mengimbau selama KTT ASEAN ini berlangsung mungkin kegiatan seperti itu dialihkan ke hari yang lain," tuturnya.