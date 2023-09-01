Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Apel Pasukan Bersama Panglima, Kapolri: TNI-Polri Siap Amankan KTT ASEAN

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:18 WIB
Pimpin Apel Pasukan Bersama Panglima, Kapolri: TNI-Polri Siap Amankan KTT ASEAN
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin apel dan mengecek kesiapan pasukan operasi Tri Brata Jaya 2023, dalam mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.

"Bahwa pengamanan KTT ASEAN ke-43 ini menjadi bagian dari upaya untuk melaksanakan pengamanan terhadap peran besar Indonesia menjadi keketuaan ASEAN ke-43, di mana sebelumnya telah dilaksanakan di Labuan Bajo," kata Sigit usai memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Usai mengecek pasukan, Sigit memastikan bahwa, TNI dan Polri siap untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan event internasional tersebut serta menjamin keselamatan VVIP, VIP dan seluruh delegasi.

Menurut Sigit, terjaminnya keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan tersebut akan semakin membawa harum nama baik Indonesia di kancah internasional.

"Kegiatan ini tentunya menjadi event yang sangat penting yang harus sukses, harus aman, harus lancar, sehingga event KTT ASEAN ke-43 ini betul-betul bisa menjaga dan menempatkan Indonesia menjadi negara yang dipandang oleh dunia Internasional," ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, dalam pola pengamanan nanti, Panglima TNI akan menjadi penanggungjawab. Dalam hal ini, Polri akan membackup jajaran TNI yang melakukan pengamanan di ring I dan II.

"Sementara kita berada di ring 3 ataupun ring tertentu yang disesuaikan, sesuai dengan perintah dari Bapak Panglima," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengungkapkan, jajaran TNI-Polri bakal melakukan antisipasi sejumlah kerawanan sepanjang pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 5-7 September tersebut.

"Sehingga tentunya eskalasi ancaman mulai dari masalah kemacetan, kemudian berbagai dinamika kegiatan masyarakat, dan juga rekan rekan melihat dinamika situasi politik yang ada, yang tentunya ini juga membutuhkan pengamanan dan keamanan ekstra dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin bisa mengganggu proses kegiatan dari KTT ASEAN," papar Sigit.

