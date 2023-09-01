Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Belasan Siswi Digunduli, Ketua DPR: Sanksi Harusnya Membina Bukan Intimidasi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:32 WIB
Belasan Siswi Digunduli, Ketua DPR: Sanksi Harusnya Membina Bukan Intimidasi
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pihak sekolah seharusnya setiap hukuman yang diberikan kepada anak didiknya bersifat pembinaan, bukan sebuah bentuk intimidasi dari seorang guru.

Hal ini diungkapkan Puan menyoroti peristiwa seorang guru yang menggunduli belasan siswi SMP di Sukodadi, Jawa Timur, sebagai bentuk sanksi atau hukuman.

"Kejadian ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, penuh penghargaan, dan menghormati hak-hak fundamental setiap individu" kata Puan, Kamis (31/8/2023).

Seperti diketahui, seorang guru di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, menggunduli 14 siswi sebagai hukuman karena tak menggunakan dalaman jilbab atau ciput. Atas peristiwa itu, belasan wali murid protes dan tidak terima anaknya digunduli.

Puan pun menyayangkan peristiwa itu. Menurutnya, hukuman yang dilakukan guru berinisial EN tersebut kurang bijaksana dan tidak mencerminkan kebajikan.

“Bentuk sanksi atau hukuman kepada siswa seharusnya bersifat membina, bukan intimidasi dan sikap merendahkan yang membuat siswa merasa tertekan,” ujarnya.

"Menggunduli rambut siswi sebagai bentuk hukuman bukanlah pendekatan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak bagi anak," sambung Puan.

