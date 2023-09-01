Profil Bey Machmudin, PJ Gubernur Jawa Barat yang Ditunjuk Jokowi Gantikan Ridwan kamil

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan memutuskan 10 nama Pj Gubernur di sejumlah daerah. Salah satu nama yang muncul adalah Bey Triadi Machmudin yang akan menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Informasi yang diperoleh, Jumat (1/9/2023), nama Pj Gubernur telah diputuskan Jokowi dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA)

BACA JUGA:

Berikut profil Bey Machmuddin:

Bey Machmudin saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden. Nama Bey tak asing di kalangan wartawan, terutama yang bertugas di Istana Merdeka. Bey selalu mendampingi Presiden Jokowi dalam menjalani setiap kegiatannya sebagai Kepala Negara.