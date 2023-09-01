Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Bey Machmudin, PJ Gubernur Jawa Barat yang Ditunjuk Jokowi Gantikan Ridwan kamil

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:05 WIB
Profil Bey Machmudin, PJ Gubernur Jawa Barat yang Ditunjuk Jokowi Gantikan Ridwan kamil
Bey Machmudin dikabarkan telah ditunjuk menjadi Pj Gubernur Jabar. (Foto: Dok Sekretariat Kabinet)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan memutuskan 10 nama Pj Gubernur di sejumlah daerah. Salah satu nama yang muncul adalah Bey Triadi Machmudin yang akan menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Informasi yang diperoleh, Jumat (1/9/2023), nama Pj Gubernur telah diputuskan Jokowi dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA)

 BACA JUGA:

Berikut profil Bey Machmuddin:

Bey Machmudin saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden. Nama Bey tak asing di kalangan wartawan, terutama yang bertugas di Istana Merdeka. Bey selalu mendampingi Presiden Jokowi dalam menjalani setiap kegiatannya sebagai Kepala Negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062699/achmad_ghufron_sirodj_alias_lora_gopong_dan_irsyad_yusuf-A8yu_large.jpg
Profil Achmad Ghufron Sirodj, Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Gus Ipul yang Tiba-Tiba Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037551/kisah-hidup-rohana-kudus-pelopor-jurnalis-perempuan-yang-perjuangkan-pendidikan-CrrWCbnfMg.png
Kisah Hidup Rohana Kudus, Pelopor Jurnalis Perempuan yang Perjuangkan Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035621/mengenal-salma-aulia-gadis-cantik-juara-karate-internasional-yang-berjuang-masuk-akpol-6ZUBylivSq.jpg
Mengenal Salma Aulia, Gadis Cantik Juara Karate Internasional yang Berjuang Masuk Akpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017168/mengenal-prof-moestopo-jenderal-cerdas-yang-namanya-diabadikan-pada-kampus-bergengsi-di-jakarta-dpJ1Exxw3q.jpg
Mengenal Prof Moestopo, Jenderal Cerdas yang Namanya Diabadikan pada Kampus Bergengsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/18/2955202/profil-lai-ching-te-presiden-baru-taiwan-yang-bikin-marah-china-oOLMbh5xRL.jpg
Profil Lai Ching-te, Presiden Baru Taiwan yang Bikin Marah China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/18/2952727/profil-cyril-ramaphosa-presiden-afsel-yang-laporkan-israel-sebagai-penjahat-genosida-di-pbb-X8ehYXRGPs.jpg
Profil Cyril Ramaphosa, Presiden Afsel yang Laporkan Israel Sebagai Penjahat Genosida di PBB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement