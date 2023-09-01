Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Instruksi Kapolri ke Jajaran Amankan KTT ASEAN: Kedepankan Humanis Namun Tegas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:10 WIB
Instruksi Kapolri ke Jajaran Amankan KTT ASEAN: Kedepankan Humanis Namun Tegas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengedepankan tindakan humanis namun tetap tegas saat melakukan pengamanan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

"Setiap tindakan harus sesuai dengan SOP dan mengedepankan tindakan yang humanis namun tegas apabila diperlukan," kata Sigit dalam apel gelar pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Lebih dalam, Sigit mengingatkan, kepada seluruh jajaran TNI-Polri yang tergabung dalam pasukan operasi Tri Brata Jaya 2023 untuk menghindari segala bentuk potensi penyimpangan maupun pelanggaran.

"Setiap perilaku personil TNI-Polri dan seluruh unsur terkait di lapangan akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat tamu negara, media nasional maupun internasional," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
