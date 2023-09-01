Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berpasangan dengan Anies di Pilpres 2024, Elektabilitas Cak Imin Ternyata Jauh di Bawah AHY

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:18 WIB
Berpasangan dengan Anies di Pilpres 2024, Elektabilitas Cak Imin Ternyata Jauh di Bawah AHY
Anies dan AHY/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kabar itu mencuat setelah Partai Demokrat membocorkan adanya kesepakatan sepihak antara Nasdem dan Anies dengan PKB.

Munculnya nama Cak Imin yang akan disandingkan bersama Anies membawa peta pemilih baru. Pasalnya dari berbagai hasil survei, Anies lebih sering dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Cak Imin lebih sering dipasangkan dengan Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang digelar pada 3-9 Agustus 2023 dan dirilis pada 30 Agustus 2023 kemarin baik AHY maupun Cak Imin memang masuk dalam radar 10 besar nama calon wakil presiden yang pantas mendampingi Anies Baswedan. Namun tingkat keterpilihannya terbilang jauh.

AHY mendapatkan elektabilitas sebesar 22,2 persen dan berada pada peringkat pertama sebagai sosok yang pantas untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024 mendatang. Sementara, nama Muhaimin Iskandar berada pada posisi tujuh dengan angka 2,0 persen.

Berdasarkan hasil survei yang sama, ketahuan publik dan kedisukaan publik terhadap sosok AHY pun lebih unggul dibandingkan dengan Cak Imin. Sebanyak 63,6 publik mengetahui sosok AHY dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar yang diketahui publik sebesar 42,6 persen.

Halaman:
1 2
      
