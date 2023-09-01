Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wah! Doraemon Terbang di Langit Asahan, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Widi Agustian , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:50 WIB
Wah! Doraemon Terbang di Langit Asahan, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!
Layang-layang Doraemon terbang di langit Asahan diulas Okezone Updates. (Foto: Okezone)
OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tetang layang-layang beraneka warna / menghiasi pantai desa Silo Baru, Asahan, Sumatra Utara. Ratusan pehobi layang-layang berkumpul, mengikuti festival layang-layang.

 BACA JUGA:

Bermacam karakter dan bentuk layang-layang diterbangkan. Karakter kartun doraemon, perahu layar, hingga naga berukuran raksasa sepanjang tujuh puluh meter. 

Memang tidak mudah menerbangkan layang-layang raksasa tersebut. Butuh banyak orang, untuk menerbangkan dan mengendalikan layang-layang berukuran besar. Pembuatannya pun butuh waktu cukup lama, sebuah layang-layang perahu layar, membutuhkan waktu pembuatan hingga satu minggu.

 BACA JUGA:

Selain itu, ada berita dari FIBA World Cup 2023. Tim Kanada terus mematangkan persiapan mereka dengan berlatih di lapangan latihan, Indonesia Arena, Jakarta, pada Kamis malam.

Kanada bisa dikatakan sebagai salah satu tim favorit di putaran kedua Grup L FIBA World Cup 2023, yang juga diisi Latvia, Spanyol dan Brasil.

