Kisah AHY Dipinang Anies Jadi Cawapres yang Berujung PHP

CIKEAS - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membalas surat Anies Baswedan terkait ajakan menjadi bacawapresnya. Dalam surat balasan itu, AHY menyatakan siap mendampingi Anies di Pilpres 2024.

Hal itu diutarakan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

“Baru kira-kira satu minggu (surat dari Anies) dan langsung dibalas juga oleh Ketum (AHY) dengan tulis tangan juga,” ujar Andi Mallarangeng

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut tidak merinci terkait isi suratnya. Namun dipastikannya surat itu berisi kesiapan AHY untuk mendampingi Anies dalam Pilpres 2024.

“(Isi surat) menyatakan kesiapan untuk berpasangan bersama-sama (pada Pilpres 2024). Eh.. Tiba-tiba (Anies) ketemu dengan orang lain,” ungkapnya.

Dalam surat yang tersebar itu disebutkan bahwa surat itu ditulis di depan dua orang saksi. Andi pun meyakini bahwa salah satu saksinya merupakan tim dari AHY.“(Saksi surat) Pasti ada dari timnya pak Anies, ada juga dari kami,” tutupnya.

Adapun isi surat dari Anies yakni:

‘Mas AHY Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam kesehatannya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar mas AHY berkenan untuk menjdi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024’.