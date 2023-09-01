Muhadjir Effendy Dialog dengan Pemuka Agama di Mimika, Ajak Bangun Papua

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan pertemuan dengan 10 orang pemuka agama Kristen dan Katolik di Kabupaten Mimika, di Hotel Horison Ultima Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Pada kesempatan itu, Muhadjir meminta para pemuka agama untuk menyampaikan pandangan terkait permasalahan yang ada di Papua Tengah yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pembenahan dan pembangunan Bumi Cendrawasih secara keseluruhan.

Muhadjir pun menyampaikan, saat ini pemerintah sudah sangat serius dalam membangun Papua. Hal ini telah terbukti dengan berbagai program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Papua, serta dengan memekarkan beberapa provinsi untuk semakin memeratakan pembangunan di tiap wilayah.

"Khususnya di wilayah Papua Tengah, di wilayah Pegunungan yang sulit dijangkau dan langganan masalah kekeringan, saat ini juga diupayakan untuk pembangunan perpanjang landasan udara Bandara Sinak untuk lebih bisa membawa material dan logstik untuk pembangunan. Juga akan dibangun jalan-jalan penghubung antar distrik supaya aksesibilitas bisa dijangkau," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/9/2023).

BACA JUGA: Potret dan Biodata Pemeran One Piece Live Action

Karenanya, untuk masalah pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Muhadjir meminta supaya pemuka agama dapat berkontribusi, terlebih dalam memberdayakan masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, juga ikut menangani stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua.

"Sehingga gereja fungsinya bukan sekedar keagamaan, tapi juga kesejahteraan umat. Coba kita maksimalkan peran gereja ini," ujar Muhadjir.