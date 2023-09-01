Pakai Masker saat Tinjau Venue KTT ASEAN, Ini Pengakuan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan sejumlah infrastruktur yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC). Antara lain lokasi ketibaan para pemimpin negara, ruang pertemuan, hingga pusat media.

Dari foto yang dibagikan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi nampak meninjau venue KTT ASEAN dengan mengenakan masker.

Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan masker tersebut, Jokowi menyebut dirinya dalam keadaan sehat.

"Ini lihat aja loh, wajah sehat kok ini," kata Jokowi menjawab saat ditanyai kondisi kesehatannya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah siap menyelenggarakan KTT Ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada tanggal 5-7 September mendatang. Namun demikian, menurut Presiden masih ada detail-detail persiapan yang harus segera dirampungkan.

“Ya saya melihat persiapan sudah 99,99 persen siap kita melaksanakan ASEAN Summit dan ya kecil-kecil tadi yang perlu dirampungkan dalam sehari dua hari ini,” kata Presiden kepada awak media usai meninjau lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN, pada Jumat, 1 September 2023.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

(Arief Setyadi )