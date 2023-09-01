Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sebut ASEAN Ibarat Keluarga yang Harmonis dan Berprestasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:11 WIB
Jokowi Sebut ASEAN Ibarat Keluarga yang Harmonis dan Berprestasi
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa ASEAN termasuk kategori keluarga yang harmonis hingga berprestasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat membuka ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Istana Negara pada sore hari ini Kamis (1/9/2023).

Awalnya Jokowi menyampaikan sebuah pepatah. Dirinya mengatakan bahwa tetangga di ibaratkan sebagai saudara dekat.

"Sebuah pepatah Indonesia mengatakan tetangga itu ibarat saudara dekat. Lebih utama tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saya rasa pepatah ini sangat sangat relevan untuk ASEAN yang 50 tahun yang lalu telah mengikrarkan kekeluargaanya dengan family name ASEAN," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menilai jika ASEAN sebuah keluarga, maka termasuk kategori yang harmonis hingga berprestasi.

"Sebagai keluarga menurut saya ASEAN ini termasuk kategori keluarga yang harmonis, termasuk kategori keluarga yang kompak, dan termasuk kategori yang berprestasi," kata Jokowi dalam sambutannya.

Halaman:
1 2
      
