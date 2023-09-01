Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jaga Keamanan Tamu Negara, Polri Imbau Masyarakat Tak Demo saat KTT ASEAN

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:00 WIB
JAKARTA - Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa selama perhelatan KTT ke-43 ASEAN di DKI Jakarta pada 5-7 September 2023 mendatang.

Hal ini guna menjaga keamanan dan kenyamanan para tamu negara saat berada di Ibu Kota.

"Kita usahakan kita ada komunikasikan supaya mungkin jangan sekarang (unjuk rasa), karena kita menghargai tamu tamu asing yang datang," kata Verdianto dalam forum merdeka barat 9 yang disiarkan secara daring, Jumat (1/9/2023).

Dia mengatakan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hal yang baik dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia. Namun kegiatan tersebut dapat dilakukan pada waktu lain usai pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN.

"Mungkin mereka dapat menyampaikan pendapat setelah tamu pulang. Ini kita komunikasikan terus ini kegiatan saat ingin menyampaikan pendapat mereka bisa mengerti dan mengurungkan niat untuk turun ke jalan," ucapnya.

"Mudah-mudahan tidak terjadi kegiatan unjuk rasa, jangan sampai konsentrasi kita terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan unjuk rasa tapi penyampaian pendapat itu pasti kita tidak bisa larang," katanya.

