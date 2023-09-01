Viral! Warga Samarinda Pasang Bendera Merah Putih Berdampingan dengan Tengkorak One Piece

JAKARTA – Viral di media sosial video salah satu warga Samarinda yang memasang bendera merah putih berdampingan dengan bendera warna hitam bergambar tengkorak One Piece di satu tiang.

Dalam video yang salah satunya diunggah oleh akun Instagram @busamid, terlihat rumah warga yang berwarna abu-abu dengan pintu cat putih, dikabarkan ia berada di satu perumahan Jalan Damanhuri Kelurahan Mugirejo Kecamatan Suangai Pinang.

FR (26) pria yang menempati rumah tersebut mengatakan, tidak ada maksud dan tujuan dalam pemasangan bendera tengkorak anime One Piece di bawah bendera merah putih.

BACA JUGA: Potret dan Biodata Pemeran One Piece Live Action

Selanjutnya pemuda tersebut meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Samarinda atas tindankannya tersebut.

Setelah itu bendera tengkorak One Piece tersebut disita oleh Bhabinkamtibmas Mugirejo Bripka Ahmad Imron.