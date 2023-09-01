Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Warga Samarinda Pasang Bendera Merah Putih Berdampingan dengan Tengkorak One Piece

Shofiyah Afni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:05 WIB
Viral! Warga Samarinda Pasang Bendera Merah Putih Berdampingan dengan Tengkorak One Piece
Viral Bendera Merah Putih Berdampingan dengan Bendera One Piece/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA Viral di media sosial video salah satu warga Samarinda yang memasang bendera merah putih berdampingan dengan bendera warna hitam bergambar tengkorak One Piece di satu tiang.

Dalam video yang salah satunya diunggah oleh akun Instagram @busamid, terlihat rumah warga yang berwarna abu-abu dengan pintu cat putih, dikabarkan ia berada di satu perumahan Jalan Damanhuri Kelurahan Mugirejo Kecamatan Suangai Pinang.

FR (26) pria yang menempati rumah tersebut mengatakan, tidak ada maksud dan tujuan dalam pemasangan bendera tengkorak anime One Piece di bawah bendera merah putih.

Selanjutnya pemuda tersebut meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Samarinda atas tindankannya tersebut.

Setelah itu bendera tengkorak One Piece tersebut disita oleh Bhabinkamtibmas Mugirejo Bripka Ahmad Imron.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement