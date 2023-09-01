Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY: Tindakan Nasdem dan Anies Melebihi Batas Kepatutan Moral dan Etika Politik!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:17 WIB
SBY: Tindakan Nasdem dan Anies Melebihi Batas Kepatutan Moral dan Etika Politik!
SBY Angkat Bicara Soal Duet Anies dan Cak Imin/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

CIKEAS - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, tindakan Partai Nasdem dan Anies Baswedan melebihi batas kepatutan moral dan etika politik.

Awalnya SBY mengungkap bahwa ia menyadari politik itu penuh taktik, siasat hingga strategi. Namun, ia mengaku tidak pernah merasakan atau menerima tindakan yang serupa.

“Saya tidak menyangka kalau tindakannya sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik,” kata SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Bahkan SBY menyebut tindakan politik itu sangatlah buruk. Ia pun berharap tidak ada lagi tindakan serupa dalam dunia politik.

“Kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris it’s very ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu,” ungkap SBY.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
