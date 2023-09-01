Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies dan Cak Imin Duet di Pilpres 2024, SBY: Kok Jadi Begini?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:43 WIB
Anies dan Cak Imin Duet di Pilpres 2024, SBY: Kok Jadi Begini?
SBY Angkat Bicara Soal Duet Anies dan Cak Imin/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikan cerita saat kehadiran Anies Baswedan ke Cikeas minggu lalu. Saat itu kata SBY, Anies menyampaikan akan melakukan deklarasi cawapres di awal bulan September.

“Masih segar dalam ingatan saya di ruangan ini sebagaimana yang disampikan bung Iftitah tadi, di ruangan ini saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, seminggu lalu, Pak Anies duduk di sini dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir,” kata dia saat memimpin rapat Majelis Tinggi Demokrat yang disiarkan langsung dari Youtube Partai Demokrat, Jumat (1/9/2023).

SBY menyebutkan kehadiran Anies pada waktu itu melaporkan bahwa bakal deklarasi capres dan cawapres. Saat itu, kata SBY, Anies telah menentukan cawapresnya.

“Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua bahwa awal September ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan,” ungkapnya.

SBY mengaku mendapat kabar yang tidak pernah terpikirkan tiga hari usai kedatangan Anies tersebut. Sebab, dia mengatakan Anies datang dengan menunjukkan semangat yang luar bisa.

Halaman:
1 2
      
