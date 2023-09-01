SBY Sempat Diingatkan Kader: Apa Bapak Percaya Sama Orang-Orang itu?

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dirinya sempat diingatkan oleh beberapa teman baik dari kader maupun luar partai terkait sosok yang mengajak koalisi di Pilpres 2024 mendatang.

Demikian diungkapan SBY saat memimpin rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat usai terkuaknya duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.

“Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan, sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kader demokrat atau luar demokrat. "Ini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu? Atau kepada orang-orang itu?" kata SBY, Jumat (1/9/2023).

Namun SBY menjawab pertanyaan teman-temannya itu dengan prasangka dan praduga yang baik.

SBY mengaku percaya terhadap orang-orang yang mengajak berkoalisi.“Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, "Saya percaya’,” ujarnya.