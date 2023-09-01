Duet Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024, Pengamat: Demokrat Tengah Diberikan Ujian Berat

JAKARTA - Rencana NasDem memasangkan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar membuat partai Demokrat merasa dikhianati.

Kemarahan Demokrat dituangkan dengan pernyataan-pernyataan pedas dari elit partai biru ini. Bahkan rencana duet Anies - cak Imin diungkap oleh sekjen partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Menanggapi hal itu, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengatakan, fenomena yang terjadi adalah bentuk ujian berat bagi partai berlambang mercy tersebut.

“Sejarah nampaknya memberikan ujian berat bagi Partai Demokrat yang di pundaknya terpikul harapan rakyat pada perubahan," kata Hendri, Jumat (1/9/2023).